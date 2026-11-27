A partir de este viernes 27 de noviembre se dio inicio al Programa de Voluntariado de los VI Juegos Suramericanos de Playa Iquique 2027, con la apertura de inscripciones para ser parte de la iniciativa.
El programa, según informaron los organizadores, convocará a 450 voluntarios y voluntarias mayores de 18 años que “serán parte del equipo que hará posible la operación deportiva y los servicios de los Juegos, que se realizarán del 11 al 21 de marzo de 2027 en Iquique”.
Juegos Odesur Playa 2027 en Iquique: ¿Cómo postular al Voluntariado?
Podrán postular personas mayores de 18 años que residan en la Región de Tarapacá.
Las postulaciones estarán disponibles hasta el 20 de enero de 2027.
La convocatoria está guiada por los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, paridad de género, accesibilidad, trato respetuoso y protección de las personas.
Los voluntarios tendrán tareas en los siguientes roles:
- Acomodaciones
- Acreditaciones
- Alimentos y Bebidas
- Llegadas y Salidas
- Control de Dopaje
- Servicio a los Espectadores
- Servicios Médicos
- Servicios a los Comités
- Servicio a las Transmisiones
- Protocolo, Prensa, Ceremonia
- Presentaciones Deportivas
- Transporte
- Gestión de Voluntarios
- Tecnología
- Técnico Deportivo
Quienes resulten seleccionados para ser voluntarios recibirán una capacitación general en línea y una capacitación específica presencial por área y sede.
También se les otorgarán elementos como credencial, kit de uniforme, beneficios asociados al turno —alimentación y seguro de accidentes— y un certificado oficial de participación.
Adicionalmente, habrá un Centro de Voluntariado para check-in, orientación, descanso, hidratación y atención de incidencias.
La inscripción está disponible a través de un formulario oficial. Se puede ingresar haciendo click aquí.
Fechas importantes del Voluntariado de los Juegos Odesur Playa 2027
- 27 de noviembre de 2026 al 20 de enero de 2027: inscripciones abiertas al voluntariado.
- 10 al 25 de enero de 2027: entrevistas remotas.
- 21 de enero al 20 de febrero de 2027: asignación de roles.
- 11 al 21 de marzo de 2027: VI Juegos Suramericanos de Playa Iquique 2027.
Lo más leído
- Caso Julia Chuñil: Corte de Apelaciones revoca prisión preventiva de su hijo imputado por parricidio
- "Hay razones para estar optimistas": El análisis del ministro del Trabajo sobre el alza del desempleo al 10%
- Toni Nadal destaca el trabajo de Nicolás Massú como entrenador: “Lo que ha hecho mejor es trasladar la motivación que él tuvo cuando jugó”
- Municipalidad de Peñalolén solicita evaluar la suspensión de vuelos del Aeródromo de Tobalaba tras accidente aéreo
- Abren inscripciones para integrar Voluntariado de los Juegos Odesur Playa 2027 en Iquique: ¿Cómo postular?