La Municipalidad de Peñalolén ofició a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para solicitar una fiscalización exhaustiva de las operaciones del Aeródromo de Tobalaba y evaluar la suspensión temporal de sus vuelos mientras no existan garantías de seguridad para los vecinos.

La medida se adoptó tras el accidente aéreo del pasado sábado 21 de noviembre, cuando una avioneta perteneciente al Club Aéreo del Personal de la PDI cayó al interior de un condominio de la comuna. Sus cuatro ocupantes resultaron lesionados.

El municipio también solicitó revisar las rutas de las aeronaves que sobrevuelan Peñalolén, debido al crecimiento urbano y la expansión de los sectores residenciales en las inmediaciones del recinto, ubicado en la comuna de La Reina.

“Lo que ocurrió el sábado pudo terminar en una tragedia mayor y no podemos esperar que haya nuevas víctimas para tomar medidas concretas”, afirmó el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha.

El jefe comunal cuestionó la pertinencia de mantener las operaciones de un aeródromo que fue construido antes del desarrollo residencial del sector.

Cuatro accidentes aéreos en 20 años

Según antecedentes de la municipalidad, durante las últimas dos décadas se han registrado cuatro accidentes en Peñalolén protagonizados por aeronaves que despegaron desde el Aeródromo de Tobalaba.

Entre ellos figura la tragedia del 27 de febrero de 2008, cuando una avioneta del Club Aéreo de Carabineros cayó sobre un recinto deportivo de la comuna, accidente que dejó 13 personas fallecidas.

“No podemos normalizar que un barrio residencial esté expuesto a este tipo de riesgos ni seguir postergando una discusión que es urgente”, añadió Concha.

Por su parte, la DGAC mantiene en curso una investigación para esclarecer las causas del accidente del pasado sábado.