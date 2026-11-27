Durante la mañana de este jueves, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) dio a conocer un registro de actividad volcánica en el complejo Nevados de Chillán, obtenido gracias a las cámaras de monitoreo instaladas en las inmediaciones.

Según el Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) de Sernageomin, se registró una columna de gases y piroclastos de 2.080 metros de altura sobre la cima del cráter activo, debido a una explosión asociada a eventos volcánicos de tipo Largo Periodo (LP), sismos ligados al movimiento de fluidos como gases o magma, con un desplazamiento reducido (DR) de 215 cm², medida de la energía de la señal sísmica.

En la escala de actividad volcánica que maneja el organismo, la explosión se ubica como una erupción menor, y Sernageomin se encuentra realizando vigilancia para informar de manera oportuna sobre eventuales cambios en la actividad volcánica de la zona.

El organismo no descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar o mayor energía, así como explosiones de baja a moderada magnitud, que afecten el entorno inmediato de la zona de los cráteres activos.