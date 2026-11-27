La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió este viernes revocar la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, uno de los hijos de la dirigenta mapuche Julia Chuñil Catricura, imputado por el presunto parricidio de su madre.

En una decisión adoptada por dos votos contra uno, el tribunal de alzada sustituyó la medida cautelar por arresto domiciliario total, tras más de diez meses de reclusión.

Desde la Fiscalía de Los Ríos explicaron que uno de los principales fundamentos de la resolución fue el tiempo que el imputado permaneció privado de libertad.

Troncoso fue formalizado en enero de este año por los delitos de parricidio, inhumación ilegal, robo con violencia e intimidación frustrado y maltrato habitual.

La resolución se produce luego de que el Juzgado de Garantía de Los Lagos ampliara el pasado martes en 90 días el plazo de investigación, período en el que el Ministerio Público deberá completar las diligencias pendientes.

Asimismo, un nuevo informe pericial del Servicio Médico Legal (SML), dado a conocer por Reportajes de Teletrece, concluyó que los restos óseos analizados no contienen ADN humano amplificable, por lo que no fue posible obtener un perfil genético para compararlo con el de familiares de la mujer.

El paradero de Julia Chuñil permanece sin esclarecer desde el 8 de noviembre de 2024, cuando se perdió su rastro en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.