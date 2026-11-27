El ministro del Trabajo, Tomás Rau Binder, se refirió a las nuevas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), que situaron la tasa de desocupación en 10% en el trimestre móvil agosto-octubre de 2026, su nivel más alto en cinco años.

“La tasa de desempleo subió de 9,8 a 10%, lo cual es una mala cifra. No la vamos a minimizar y estamos trabajando para superar este complejo momento”, afirmó el secretario de Estado. Sin embargo, agregó que “si uno mira bien las cifras, hay razones para estar optimistas de lo que vendrán los próximos meses”.

Según el ministro, el empleo “aumenta respecto del trimestre anterior de manera importante (…). Hay 76.000 empleos adicionales. Y si uno hace el ajuste estacional, que es la forma correcta de comparar, hay 55.000 empleos adicionales. Esta es la mayor alza en creación de empleo desde enero de 2025″.

A su juicio, el alza de desempleo se explica porque “mucha más gente está saliendo a buscar empleo”. En esa línea destacó que la tasa de participación femenina llegó al 53,8%, “la más alta desde que tenemos mediciones en Chile”.

Lo que dicen las cifras del INE

De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra corresponde a un alza de 1,6 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses y se debe al aumento de la fuerza de trabajo (1,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,4%), de acuerdo a las cifras entregadas en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

De acuerdo al organismo, las personas desocupadas presentaron un incremento de 19,7%, influidas por quienes se encontraban cesantes (19,9%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (17,6%).

Asimismo, la tasa de participación se ubicó en 62,2%, creciendo 0,3 pp. La tasa de ocupación alcanzó 56,0%, disminuyendo 0,7 puntos porcentuales.

La población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,1%, incidida únicamente por las personas inactivas habituales (0,4%).