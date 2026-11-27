El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique dictó este viernes un veredicto absolutorio en favor del exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, quien enfrentó un juicio por el delito de revelación de secreto.

La decisión fue comunicada por el Poder Judicial tras los alegatos de clausura que se desarrollaron durante la jornada del jueves.

El Ministerio Público acusaba a Palma de haber entregado al abogado Luis Hermosilla antecedentes reservados de una investigación por tráfico ilícito de drogas mientras ejercía como fiscal regional de Aysén.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitaba una pena de tres años de presidio menor en su grado medio, con el reconocimiento de la atenuante de irreprochable conducta anterior.

El juicio oral comenzó el pasado martes 24 de noviembre y contó también con la participación del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Tras el veredicto absolutorio, el tribunal fijó la audiencia de comunicación de sentencia para el lunes 7 de diciembre, a las 15:55 horas.