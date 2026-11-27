A cinco años de su última edición, Fauna Otoño prepara su regreso a la cartelera musical chilena. El festival, que desde sus inicios ha reunido a exponentes de la música independiente y alternativa, volverá a realizarse en Santiago durante marzo de 2027.

El anuncio se produjo la noche de este jueves 26 de noviembre, en medio de la primera jornada de Fauna Primavera 2026, que convocó a artistas como Hot Chip, Godspeed You! Black Emperor y Juliana Gattas en el Parque Ciudad Empresarial, en Huechuraba.

A través de las pantallas del recinto, la organización adelantó las coordenadas de la cita otoñal, que contempla dos jornadas de música en vivo.

¿Cuándo y dónde se realizará Fauna Otoño 2027?

De acuerdo con la información exhibida durante el festival, Fauna Otoño está previsto para el martes 23 y miércoles 24 de marzo de 2027 en el Parque Ciudad Empresarial, el mismo recinto que actualmente alberga a su contraparte primaveral.

Por el momento, la organización no ha dado a conocer los artistas que integrarán el cartel de esta edición. Tampoco se han informado los precios de las entradas, las etapas de venta ni el sistema de ticketing.

El anuncio se suma a una nutrida agenda de espectáculos para marzo de 2027 en Chile, mes en que también se celebrará una nueva edición de Lollapalooza.

De Slowdive a C. Tangana: La historia de Fauna Otoño en Chile

Concebido como una extensión de Fauna Primavera, el festival tuvo su primera edición en mayo de 2017 en Espacio Riesco. Su programación reunió propuestas del rock independiente y la música electrónica, con nombres como Slowdive, Beach Fossils, This Will Destroy You y The Radio Dept.

En los años siguientes, el encuentro amplió su espectro musical. Mogwai, Future Islands y The Drums fueron parte de su edición de 2018, mientras que en 2019 el festival se trasladó al Movistar Arena con la cantante estadounidense Lauryn Hill como principal figura.

Su última edición tuvo lugar el 23 de marzo de 2022, también en el recinto del Parque O’Higgins, con un cartel encabezado por el músico español C. Tangana, quien por entonces se encontraba presentando su aclamado álbum El Madrileño (2021). La programación también incluyó a Caribou, Sen Senra y la chilena Soulfía.

Si bien en noviembre de 2024 se adelantó una nueva edición de Fauna Otoño para abril de 2025, esta finalmente no se concretó.

El nuevo anuncio llega mientras se desarrolla la actual edición de Fauna Primavera, la primera de su historia en extenderse durante tres jornadas y que este año tiene entre sus principales figuras a The Strokes, FKA twigs y New Order.