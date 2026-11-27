La Fiscalía informó que abrió una investigación de oficio por el caso de licencia médica de la diputada Zandra Parisi (PDG).

La situación surgió esta semana, cuando se dio a conocer que la parlamentaria presentó un reposo médico, cuya fecha coincide con el período en el que se votará la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, prevista para el próximo lunes 30 de noviembre.

Sin embargo, en un comunicado público, el implantólogo bucomaxilofacial Francisco Valdés Pérez desconoció la autoría del certificado médico y sostuvo que su firma fue incorporada sin su consentimiento.

“El documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización”, afirmó.

En respuesta a lo señalado por el profesional, la diputada explicó la situación y dijo que fue la propia clínica la que le entregó la licencia. Incluso, señaló que analiza acciones legales contra el implantólogo.

Según explicó Parisi, se realizó un tratamiento a fines de octubre, el cual presentó complicaciones, por lo que el martes 24 de noviembre “debí acudir de urgencia a la clínica dental en la que me he atendido durante años”.

“Ante la ausencia de mi especialista tratante, fui atendida por otros profesionales quienes, siguiendo las orientaciones del especialista, realizaron la extracción del implante y una limpieza quirúrgica, quedando nuevamente con tratamiento farmacológico y citada para un control este jueves 26 de noviembre”, profundizó.

La parlamentaria del PDG continuó diciendo que tomó conocimiento de que “el especialista desconoció haber firmado el certificado, en circunstancias en que, según los antecedentes que manejo, la clínica disponía de una versión digital de su firma”.

“Como paciente, no tengo ninguna participación en la emisión del certificado, siendo esta una materia administrativa de la clínica dental”, aseguró.

Fiscalía investigará a diputada Zandra Parisi

“Como Fiscalía Oriente hemos decidido abrir investigación de oficio contra todos aquellos que resulten responsables en cuanto al uso y falsificación de licencias falsas, en la cual también aparece involucrada la diputada Zandra Parisi“, dijo la vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés.

Y agregó: “Para nosotros como Fiscalía es importante dilucidar la existencia o no de este tipo de delitos”.