El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este viernes al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, a cinco años y un día de presidio efectivo por lavado de activos, en el marco de la investigación por el uso irregular de los gastos reservados de la institución.

La sentencia también contempla una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y el comiso de más de $166 millones correspondientes a las ganancias obtenidas por el arriendo de una propiedad.

La resolución se conoce luego de que el pasado 3 de noviembre el tribunal dictara, de manera unánime, un veredicto condenatorio contra el general en retiro.

El uso de gastos reservados para financiar una propiedad

Durante el juicio se acreditó que Izurieta, quien encabezó el Ejército entre 2006 y 2010, recibió pagos periódicos en efectivo con cargo a los gastos reservados de la institución tras dejar el mando.

Parte de esos recursos fue destinada al pago de un crédito hipotecario asociado a un departamento ubicado en la comuna de Las Condes.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, explicó que el excomandante posteriormente realizó diversas operaciones destinadas a ocultar el origen de los fondos y mantener el control de las ganancias obtenidas por el arriendo del inmueble.

Durante el juicio, el Ministerio Público había solicitado una pena de ocho años de presidio, una multa de 500 UTM y el comiso tanto de la propiedad como de las rentas que generó.

Tras conocerse la sentencia, Wittwer destacó que la condena constituye “un resultado relevante en el esclarecimiento y sanción de delitos vinculados a lavado de activos”.

La persecutora también reafirmó el compromiso de la Fiscalía con una persecución penal sin distinciones frente a delitos que afectan el correcto uso de los recursos públicos.