Este viernes se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) en la causa de Martín de los Santos.

En la instancia, la defensa solicitó modificar la medida cautelar del imputado, petición a la que se opuso la Fiscalía.

Sin embargo, el tribunal determinó sustituir la prisión preventiva —cautelar con la cual llevaba poco más de 500 días— por una caución de $20 millones por peligro de fuga.

En concreto, si el imputado paga el monto fijado por el tribunal, podría quedar bajo la medida de arresto domiciliario total.

El caso de Martín de los Santos

La situación se produjo en mayo de 2025, cuando de los Santos agredió sin motivo a Guillermo Oyarzún, conserje de 70 años que se encontraba realizando sus funciones en un edificio en Vitacura.

Debido a la golpiza, el trabajador resultó con lesiones de extrema gravedad e incluso quedó con secuelas permanentes, como la pérdida de visión de un ojo, fracturas faciales y pérdida de olfato.