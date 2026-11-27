El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, anunció que los trabajadores de la municipalidad podrán utilizar bermudas ante la llegada de altas temperaturas.

En un video publicado en Instagram, la autoridad dio a conocer la medida: “Comienza el calor extremo en la ciudad y, por lo mismo, como gestión municipal hemos decidido autorizar el uso de pantalón corto o short por parte de los funcionarios y funcionarias del municipio de Maipú”.

“Sabemos lo que es trabajar expuesto a altísimas temperaturas y, por lo mismo, hemos decidido dar una facilidad a nuestros funcionarios cumpliendo ciertas normativas que han sido comunicadas a través de comunicación interna del municipio, pero permitiendo hacer que la temporada de verano sea un poco más llevadera para nuestros trabajadores”, expresó.

De acuerdo al portal Meteored, para este viernes y sábado en Maipú la temperatura máxima en la ciudad será de 32 °C, para luego bajar a 30° C el domingo. La próxima semana también se prevén temperaturas que podrían ser de 30° C.

El alcalde también recomendó a los trabajadores de la Municipalidad utilizar bloqueador solar, gorro si es necesario y “ropa que sea cómoda y fresca para que podamos trabajar de buena forma y prontamente estaremos adquiriendo nuevos implementos que nos permitan trabajar de forma más segura y cómoda en nuestra comuna”.

“Esperamos que puedan entender esta medida, empatizar con nuestros funcionarios. Y mientras dure el calor, entender que muchos de nosotros estaremos con pantalón corto para poder prestar un mejor servicio a nuestra comunidad”, concluyó su mensaje.