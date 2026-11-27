La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, acordó recomendar a la Sala aprobar el libelo.

La instancia fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra.

Cabe recordar que la acusación fue ingresada por parlamentarios de oposición tras la controvería por la rebaja de penas que otorgó la autoridad a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y a condenados por crímenes de lesa humanidad, además de haber faltado a la verdad, entregar información inexacta y omitir antecedentes relevantes ante el Congreso.

Durante la sesión, los diputados Raúl Soto, Lorena Pizarro y Lorena Fríes respaldaron el texto, mientras que los diputados Carlos Chandía y Germán Verdugo rechazaron los argumentos.

Los parlamentarios que apoyaron el libelo apuntaron a que habría infracción de deberes por parte del titular de Justicia.

Por otro lado, Chandía argumentó que si bien no comparte la decisión política de Rabat, la interpretación que él hizo sobre la normativa vigente fue jurídicamente válida, por lo que la AC no procede.

Con todo, la revisión de la acusación constitucional en Sala quedó programada para el lunes 30 de noviembre a partir de las 12:00 horas.

Ese día, se resolverá si se acoge la cuestión previa, si esta se presenta o si se aprueba o rechaza el fondo de la acusación.

Acusación constitucional contra Rabat: ¿Qué dice el libelo?

El texto consta de tres capítulos. El primero apunta a las rebajas de condenas otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

El segundo cuestiona las rebajas que permitieron liberar a exagentes del Estado que tenían condenas por crímenes de lesa humanidad.

El tercero acusa al ministro Rabat de infringir el principio de probidad “por las declaraciones emitidas ante la Comisión de Constitución del Senado y en la Sala de la Cámara, los días 27 y 28 de octubre, respectivamente, en las cuales habría entregado información errónea para justificar su decisión”, según detallan desde la Cámara Baja.