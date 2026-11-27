La organización del Festival de Viña del Mar 2027 presentó este viernes la parrilla de artistas que subirán al escenario de la Quinta Vergara. Hasta ahora solo estaba confirmada la italiana Laura Pausini.

El evento internacional se realizará desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de febrero de 2027.

Parrilla del Festival de Viña 2027

Lunes 22: Laura Pausini y Silvestre

Laura Pausini y Silvestre Martes 23: Reik y Farruko

Reik y Farruko Miércoles 24: por confirmar

por confirmar Jueves 25: La Ley y Gondwana con Quique Neira

La Ley y Gondwana con Quique Neira Viernes 26: Pablo Alborán y Jihyo

Pablo Alborán y Jihyo Sábado 27: Arcángel y Damas Gratis

La primera noche reúne a la italiana Laura Pausini y al colombiano Silvestre. El martes se presentarán el grupo mexicano Reik y el reguetonero Farruko. La música chilena tendrá su espacio el jueves 25 con La Ley y Gondwana con Quique Neira. El viernes 26 será el turno del baladista español Pablo Alborán y de Jihyo, artista de K-pop. La clausura quedará a cargo del reguetonero Arcángel y del grupo argentino de cumbia Damas Gratis.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Preventa: desde el 1 de diciembre, a las 11:00 horas, para clientes de Caja Los Andes y Entel, a través de Puntoticket.

desde el 1 de diciembre, a las 11:00 horas, para clientes de Caja Los Andes y Entel, a través de Puntoticket. Venta general: jueves 3 de diciembre.

Gala y lo que falta por confirmar

La jornada festivalera comenzará el viernes 19 de febrero con la Gala en el Hotel Sheraton. Todavía no se define quién se presentará el miércoles 24 ni los humoristas de cada noche.