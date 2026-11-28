Metro de Santiago anunció este sábado modificaciones en la Ruta Expresa de la Línea 5, que conecta las estaciones Vicente Valdés y Plaza de Maipú.

A través de redes sociales, el servicio de transporte público informó que tres estaciones cambiarán de ruta durante las tres próximas semanas.

Metro explicó que el cambio tiene como objetivo “equilibrar de mejor manera los flujos de pasajeros y mejorar la experiencia de viaje”.

¿Qué estaciones cambiarán de ruta?

En concreto, los cambios serán los siguientes:

Pedrero pasará de la ruta verde a la roja.

Mirador pasará de la ruta roja a la verde.

Camino Agrícola dejará la ruta roja y pasará a ser estación común.

Debido a estos cambios, Metro pidió a los pasajeros de estas estaciones que verifiquen las nuevas condiciones antes de viajar.