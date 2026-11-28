La empresa francesa Shinzo Paris, que grabó una campaña publicitaria en el cerro Unita, donde se ubica el Gigante de Tarapacá, pidió disculpas por haber ingresado al cerro pese a la prohibición de acceso.

“Al pueblo de Chile, somos un grupo de corredores franceses que vinimos a Chile para descubrir sus paisajes, su cultura y sus tradiciones a través de una aventura deportiva por el desierto de Atacama”, señala el comunicado que compartió la marca en español e inglés.

En esa línea, explicaron que “al preparar este viaje, quisimos construir un puente entre Francia y la tierra que nos acogería. Así descubrimos al Gigante de Tarapacá y quedamos fascinados por su historia y su patrimonio cultural”.

Es por ello que decidieron “incorporar este símbolo a la identidad visual y a las prendas creadas para nuestra aventura, con la intención de rendir homenaje a la región y su patrimonio”.

“A pesar de nuestra investigación, reconocemos que quizás no comprendimos plenamente el significado cultural de este símbolo ni las sensibilidades que rodean su uso”, añadieron.

Así, precisaron que “al llegar al sitio, leímos la señalización, estacionamos en el lugar habilitado y caminamos hasta el pie del cerro, permaneciendo detrás de las barreras para admirar el geoglifo desde abajo y tomar fotografías aéreas”.

“Nuestro error fue creer que la restricción de acceso se aplicaba únicamente a la ladera del cerro donde se encuentra el geoglifo”, sostuvieron.

También explicaron que llegaron a la cima por otra ladera y aseguraron que “en ningún momento pisamos el geoglifo ni sus inmediaciones. No lo tocamos ni lo alteramos, y no dejamos ningún tipo de basura”.

“Sin embargo, ahora comprendemos que acceder al cerro fue un error y que la preservación de un sitio como este va más allá del propio geoglifo. Reconocemos nuestro error y lamentamos profundamente haber interpretado mal las restricciones de acceso al sitio”, indicaron.

Por último, pidieron sinceras disculpas “a las comunidades locales, al pueblo de Chile y a todas las personas que trabajan para preservar este patrimonio cultural”.