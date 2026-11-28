El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, confirmó que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ingresó una denuncia por la campaña publicitaria que grabó una empresa francesa en el Gigante de Tarapacá, monumento ubicado en la comuna de Huara.

Más de diez personas ingresaron al monumento para grabar el spot publicitario de la marca de ropa deportiva Shinzo Paris, pese a que el acceso está prohibido.

La campaña fue criticada por el titular de las Culturas, quien informó que, tras la presentación de la denuncia, corresponde realizar una visita a terreno para “evaluar los posibles daños en el sitio”.

“También hemos tomado contacto con la Corporación Regional de Desarrollo de Tarapacá, que está a cargo de su administración, para coordinar las acciones necesarias. Una vez que tengamos esa evaluación, podremos determinar los pasos a seguir”, señaló.

Asimismo, el ministro manifestó su indignación por lo ocurrido y lamentó que, en pleno “siglo XXI, en el 2026, todavía hay gente que vaya a estropear con su presencia, puesto que ahí nadie puede estar“.

En “un patrimonio tan querido no solamente por la región de Tarapacá, sino que por todo el país”, añadió.

Lo ocurrido en el Gigante de Tarapacá es inaceptable. Es monumento nacional y dañarlo es un delito. @Monumentos_cl ya ingresó la denuncia y llegaremos hasta el final. El patrimonio no se toca. Se cuida. https://t.co/gI7IYkCggP — Francisco Undurraga (@Min_Undurraga) November 27, 2026

Cabe recordar que el monumento arqueológico tiene más de 600 años. En 2019, todo el cerro fue declarado Bien Nacional Protegido para reforzar su protección legal, luego de que un grupo de turistas ingresara a la zona en un vehículo todoterreno durante ese año.

Por otra parte, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, informó que la Corporación de Desarrollo Tarapacá también presentó una denuncia ante el Ministerio Público “por el ingreso de un grupo de personas a un sector de acceso restringido del Cerro Unita”.

La denuncia tendría como objetivo esclarecer “las circunstancias del ingreso, identificar a quienes participaron y determinar si hubo afectación al sitio patrimonial y las responsabilidades que correspondan”.