Sobre una cama blanca, vestida con un top del mismo color y acompañada por una luz amarilla, FKA twigs dio inicio a su primer concierto en Chile. La británica escogió Meta Angel, canción de su mixtape CAPRISONGS (2022), para comenzar una de las presentaciones más esperadas de la segunda jornada de Fauna Primavera.

La aparición de un bailarín con alas de ángel fue una de las primeras sorpresas de un espectáculo en el que la puesta en escena tuvo tanta importancia como la música.

La artista llegó a Parque Ciudad Empresarial en un gran momento de su carrera. En febrero de este año consiguió su primer Grammy gracias a EUSEXUA (2025), reconocido como mejor álbum de dance/electrónica, y uno de los trabajos más interesantes de su discografía.

Si bien sus videoclips ya permiten hacerse una idea de la importancia que tienen la danza y la estética en su propuesta, ver a FKA twigs en vivo es otra cosa. La atención al detalle, desde el vestuario hasta la iluminación y las coreografías, fue uno de los grandes aciertos de su presentación en Santiago.

A lo largo del concierto, la británica hizo uso de distintas estructuras metálicas y plataformas, acompañada por un grupo de bailarines con los que compartió buena parte del espectáculo.

Y es que, además de ser una gran cantante, FKA twigs es una bailarina excepcional. Su formación en esta disciplina es algo que se aprecia desde sus primeros trabajos y que ha adquirido todavía más protagonismo con EUSEXUA, un álbum marcado por su acercamiento a la música electrónica y la cultura de club.

La británica supo aprovechar ese repertorio para ofrecer un espectáculo que por momentos se acercó más a una presentación de danza contemporánea que a un concierto de pop. Una propuesta poco habitual dentro de un festival y que hizo de su paso por Chile una experiencia particularmente interesante.

La belleza de Cellophane

Entre los momentos más especiales de la noche estuvo Cellophane, canción que en 2019 adelantó la llegada de MAGDALENE, su segundo álbum de estudio y uno de los más aclamados por la crítica.

Vestida de negro y con el micrófono entre ambas manos, FKA twigs dejó de lado las grandes coreografías para dar espacio a una interpretación mucho más íntima.

Fue una buena oportunidad para apreciar las cualidades vocales de la británica, especialmente la delicadeza de sus agudos y la emoción con la que interpreta una de las canciones más personales de su carrera.

Resulta interesante que, en medio de un espectáculo tan trabajado desde lo visual, uno de sus mejores momentos haya sido también uno de los más sencillos.

A más de una década del lanzamiento de LP1 (2014), FKA twigs sigue siendo una de las artistas más interesantes de la música contemporánea.

Su debut en Chile permitió entender por qué su trabajo ha despertado tanto interés entre la crítica y por qué, pese a sus constantes cambios de sonido, ha conseguido desarrollar una identidad tan reconocible.

Su presentación en Fauna Primavera fue una muestra de sus múltiples talentos, pero también de lo bien que estos funcionan en conjunto. Y dejó suficientes razones para esperar que su próxima visita al país no tarde otros tantos años en concretarse.