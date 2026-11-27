La cantante Jihyo, integrante y líder del popular grupo de k-pop TWICE, expresó su emoción tras ser confirmada como una de las artistas presentes en el Festival de Viña del Mar 2027, donde actuará el viernes 26 de febrero en la Quinta Vergara.

“Hola a todos, soy Jihyo, estoy muy feliz de anunciar que actuaré en el Festival de Viña del Mar 2027, el festival de música más importante de Latinoamérica“, comenzó diciendo.

La intérprete comentó sus expectativas por encontrarse con el público de la Quinta Vergara. “No saben lo emocionada que estoy de compartir esa noche con ustedes“, dijo en el mensaje.

Tras ello, la artista subrayó la energía con la que espera recibir de los asistentes al show. “No veo la hora de cantar juntos y llenarnos de energía positiva que la gente de Viña puede aportar“, añadió, antes de despedirse: “Nos vemos en Viña”.

La cantante debutó en 2015 como integrante del grupo surcoreano TWICE, agrupación reconocida con éxitos como Cheer Up, TT y Fancy. En agosto de 2023 inició su carrera individual con el lanzamiento de ZONE, en su primer EP como solista, que incluye la canción Killin’ Me Good.

Su presentación está programada para el viernes 26 de febrero, jornada en la que actuará Pablo Alborán. La participación de Jihyo marcará un segundo artista del k-pop en el escenario viñamarino, luego de la actuación de NMIXX en la edición de 2026.