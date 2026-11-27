El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje , confirmó que solicitó la renuncia de cuatro secretarios regionales ministeriales (seremis) de su cartera, luego de una evaluación de gestión impulsada por el Gobierno, que considera criterios como el despliegue en terreno y la difusión de los logros del Ejecutivo.

La nueva metología implementada por el Ministerio del Interior, la cual contempla una serie de criterios, entre ellos el despliegue en terreno y la difusión de logros del Ejecutivo. Esto, con el objetivo de medir la gestión de las autoridades regionales.

Tras ello, en un punto de prensa en una entrega de viviendas en Osorno, el ministro del Minvu señaló que durante esta evaluación había solicitado la renuncia de cuatro seremis de su cartera.