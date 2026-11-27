La nueva metología implementada por el Ministerio del Interior, la cual contempla una serie de criterios, entre ellos el despliegue en terreno y la difusión de logros del Ejecutivo. Esto, con el objetivo de medir la gestión de las autoridades regionales.
Tras ello, en un punto de prensa en una entrega de viviendas en Osorno, el ministro del Minvu señaló que durante esta evaluación había solicitado la renuncia de cuatro seremis de su cartera.
“Se les ha pedido la renuncia porque no han cumplido con las metas. Y vamos a hacer lo mismo ahora, pero acá tenemos, por ejemplo, el mejor indicador para ver si un seremi funciona, ¿sabe cuál es? Cuando la gente lo aplaude, cuando la gente lo felicita”, dijo el secretario de Estado.
En esa línea, fue consultado si hay algunas regiones a las que se les tenga una “mala” evaluación. “Sí, cuatro“, respondió el titular del Minvu sin revelar los nombres de estas autoridades.
“Obviamente, vamos a tener que cambiar los seremis por otros que cumplan con las metas. Acá los seremis son cargos de confianza, tienen que cumplir con las metas. Hay cuatro regiones donde no se han cumplido y esas regiones van a tener cambios“, cerró.
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