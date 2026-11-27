(EFE) – Perú y Bolivia retomaron este viernes su proceso de cooperación e integración comercial, tras casi cinco años de crisis diplomática y distanciamiento, con el objetivo de establecer corredores logísticos entre el Atlántico y el Pacífico que impulsen el comercio y faciliten la llegada de la carga boliviana al sudeste asiático, especialmente a través de los puertos peruanos.

Así lo anunciaron la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, al cierre del Encuentro Presidencial y séptimo Gabinete Binacional entre ambos países, el primero que se celebra en cinco años, gracias al restablecimiento de las relaciones y la sintonía ideológica entre ambos mandatarios.

“Esta reunión es el inicio de un fortalecimiento de 200 años de amistad entre ambos países que nunca debió cortarse. Este lapso de 5 años lo vamos a recuperar y con creces“, aseveró Fujimori al señalar que esta como un “hito histórico”.

La mandataria rememoró el encuentro presidencial que tuvieron hace 34 años sus respectivos padres, los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Jaime Paz Zamora (1989-1993), cuando en 1992 firmaron los Convenios de Ilo, que sentaron las bases para facilitar el acceso de Bolivia al Pacífico.

“Nos corresponde recoger ese legado y proyectarlo hacia el futuro. Perú tiene la firme voluntad de consolidarse como una importante puerta para el comercio exterior boliviano poniendo a nuestra disposición nuestra infraestructura logística, que ofrece renovadas oportunidades de conexión con mercados internacionales, especialmente con el Asia -Pacífico”, señaló la gobernante.

Paz: “Bolivia va a crecer”

En ese sentido, Paz consideró que “es inconcebible que aspectos de orden político o ideológico hayan separado” a los dos países, y apuntó que “es una lección para no repetir: la ideología no da de comer, lo que da de comer es la voluntad de trabajo y de crecer, como una gran familia y países hermanos que somos históricamente”.

El presidente boliviano afirmó que los Convenios de Ilo instauraron la visión del eje Pacífico-Atlántico, “una señal desperdiciada posteriormente por esas diferencias políticas e ideológicas”.

Al respecto, el mandatario señaló que, así como Perú ofrece a Bolivia los puertos del Pacífico, Bolivia le ofrece a Perú también hacer uso de sus puertos fluviales por los que se puede llegar al Atlántico, e incidió en la necesidad de que los puertos peruanos bajen tasas para ser competitivos.

Paz señaló que Bolivia exporta actualmente unos 6.000 millones de dólares en minería al año, pero aseguró que puede alcanzar los 60.000 millones de dólares que registran anualmente Perú y Chile, por lo que animó a los puertos peruanos a bajar tasas para ser competitivos y ampliar la infraestructura.

“Bolivia, Chile y Perú pueden estar moviendo 240.000 millones de dólares solo en minería, lo que requiere mucho puerto e infraestructura. Bolivia va a crecer, y necesitamos que las infraestructuras por donde vamos a exportar e importar estén a la capacidad que se necesita”, incidió.

Corredores

El jefe de Estado de Bolivia también anticipó la habilitación de un corredor amazónico y otro andino, con la construcción de una carretera que llegue hasta la frontera amazónica con Perú y la ampliación vial de la carretera desde La Paz a Desaguadero, el paso fronterizo a orillas del Titicaca, para permitir un mayor transporte de mercancías.

El Gabinete Binacional, que reúne a los presidentes junto a sus respectivos ministros, también sirvió para acordar la modernización de la Autoridad Binacional del lago Titicaca, la institución compartida por los dos países que gestiona los recursos hídricos de la cuenca del lago navegable más alto del mundo.

La presidenta peruana también agradeció a Paz su apoyo para capturar en Bolivia a Jhonsson Cruz Torres, el líder de la banda criminal Los Pulpos, uno de los delincuentes más buscados de Perú, mientras que el gobernante boliviano valoró a Fujimori el cariño de Perú durante el tiempo que pasó exiliado junto a su familia en este país.