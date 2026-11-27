El Ministerio de Salud (Minsal) informó un aumento sostenido de la circulación del virus Influenza A en Chile durante las últimas semanas, por lo que instruyó a la red asistencial reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica y gestión clínica.

De acuerdo con el informe de circulación de virus respiratorios del Instituto de Salud Pública (ISP), correspondiente a la Semana Epidemiológica 46, entre el 15 y el 21 de noviembre, la Influenza A representa el 27% de las muestras positivas, posicionándose como el segundo agente más detectado, detrás del Rinovirus, que concentra el 39,2%.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, sostuvo que “al menos en las últimas cuatro semanas, se ha observado un aumento en los casos del virus de la Influenza A. Lo que da cuenta de un brote primaveral de este virus, similar a lo que ocurrió el año pasado cuando se observó un peak de circulación de la Influenza A durante el periodo de primavera verano, y que también se ha observado en años anteriores”.

El reporte del ISP también indicó que la positividad global de los virus respiratorios llegó al 52,3%, cifra que se mantuvo respecto de la semana anterior. La Influenza A afecta principalmente al grupo de personas de 65 años y más, mientras que el Rinovirus presenta una mayor detección entre niños de 1 a 4 años.

En cuanto a la vigilancia ambulatoria de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), la tasa de notificación durante la semana 46 alcanzó los 58,8 casos por cada 100 mil habitantes, situándose por sobre el umbral estacional y el promedio de la curva epidémica.

Ante este escenario, el Minsal ofició a las seremis y servicios de salud del país para reforzar la vigilancia y gestión clínica. Además, mediante la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), se identificaron casos de Influenza A que requirieron hospitalización, virus que representó el 8,7% del total y se posicionó como el tercer agente más frecuente.

La Influenza es una enfermedad respiratoria que puede generar complicaciones graves, hospitalizaciones y mortalidad, especialmente entre niños, personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas de riesgo.

Actualmente, la cobertura de vacunación contra la Influenza a nivel nacional alcanza el 80,32%, con 8.488.476 dosis administradas. El Ministerio de Salud reiteró el llamado a quienes aún no han recibido la vacuna a acudir a los centros habilitados, especialmente a los adultos de 60 años y más y a los niños entre 6 meses y 5 años.

Entre las medidas preventivas recomendadas se encuentran el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla y la ventilación de espacios cerrados. Para consultas, la cartera recordó que está disponible Salud Responde, a través del número 600 360 7777.