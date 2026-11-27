Este viernes, el Tribunal de Libre Competencia (TDLC), tras acoger una demanda colectiva presentada por el SERNAC y las Asociaciones de Consumidores, condenó a las empresas Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) y a Walmart (Lider) al pago de compensaciones a los consumidores por la colusión en la venta de pollo fresco, ocurrida entre los años 2008 y 2011.

La Directora Nacional (s) del SERNAC, Carolina González, valoró la sentencia del TDLC, pues “implica una señal de justicia ante una de las acciones más deleznables en las que pueden incurrir las empresas, como lo es un acto de colusión, lo cual en este caso fue más grave aún, porque fue un acuerdo para establecer precios en uno de los productos más demandados por la ciudadanía, como lo es el pollo fresco”.

El TDLC, en su sentencia, consideró los argumentos del SERNAC y las asociaciones de consumidores AGRECU Y CONADECUS, y determinó que “Cencosud S.A. y Walmart Chile S.A. afectaron el interés colectivo o difuso de los consumidores, generando perjuicios patrimoniales a los consumidores, los cuales deben ser indemnizados”.

La condena establecida es de 40.888 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, cerca de 35.543 millones de pesos para Cencosudm, mientras que Walmart Chile deberá pagar 39.570 UTA, cerca de $34.397 millones.

Tras ello, ambas empresas deberán desembolsar un total de 69.940 millones, con los respectivos reajustes e intereses, monto que irá en directo beneficio de los consumidores, a través de compensaciones por los daños materiales causados. ¿Quiénes serán los beneficiados?

El TDLC informó que los requisitos para recibir esta compensación serán:

Ser persona natural mayor de 18 años al 31 de diciembre de 2011.

Residir en Chile temporalmente o de manera definitiva.

Contar con cédula nacional de identidad o cédula para extranjeros vigente a la fecha de pago.

¿Cómo se pagará la compensación?

Para realizar el pago de la compensación, Cencosud y Walmart deberán contratar una empresa externa, que tendrá que ser aprobada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Esta tendrá la tarea de identificar a los consumidores beneficiarios mediante el cruce de información con organismos pertinentes, como el Registro Civil.

Una vez definido el universo de personas que cumplen con los requisitos, la empresa deberá notificarlas e implementar los mecanismos para entregar el dinero. Entre las alternativas consideradas se encuentran las transferencias a cuenta RUT, cuentas corrientes y la emisión de vales vista.

El plazo para concretar el proceso será de 120 días desde que la empresa cuente con los antecedentes necesarios para identificar a los beneficiarios. Por su parte, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) comunicará oportunamente el inicio de los pagos a través de sus distintos canales oficiales.