Esta mañana, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, presentó “Renace Parque Araucano“, una iniciativa de remodelación integral que busca “renovar la identidad original” del área verde.

El proyecto contempla una intervención de todo el parque, dividido en tres etapas, incorporando nuevos espacios verdes, infraestructura moderna, accesibilidad universal, mejoras en iluminación y equipamiento recreativo.

Según dijo la jefa comunal, el objetivo de las obras es que el espacio “renazca y vuelva a ser un gran parque para todos”.

Uno de los principales focos de la propuesta es la recuperación ambiental del parque, que implica el reemplazo de superficies de tierra y maicillo por césped, jardines y renovadas plantaciones, lo que contribuirá a mitigar el efecto de las altas temperaturas, así como la absorción de aguas lluvias y fortalecer la ciudad frente al cambio climático.

La primera etapa se desarrollará en una superficie de 5,51 hectáreas y considera la renovación de la zona deportiva, incluyendo seis multicanchas remodeladas, la incorporación de una nueva cancha de vóley y la modernización de sus instalaciones.

Luego, se ejecutará una recuperación del sector suroriente del parque, donde se construirán nuevos paseos peatonales, un circuito de parkour infantil, una pérgola con gimnasio al aire libre, entre otros espacios.

La renovación de las canchas deportivas comenzó en octubre pasado y su entrega se espera para marzo de 2027. La construcción de toda la primera etapa comenzará en abril de 2027 y se espera que finalice en los inicios de 2028.