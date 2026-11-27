Este viernes, el Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer el calendario escolar 2027, documento que establece las principales fechas del próximo año académico y que contempla modificaciones en la programación de las vacaciones de invierno.

Desde el Mineduc explicaron que la decisión se tomó tras una evaluación conjunta con el Ministerio de Salud, considerando criterios pedagógicos, sanitarios y climáticos, especialmente la circulación de virus respiratorios.

La secretaria de Estado agregó que un primer semestre más extenso permite reducir la compresión de contenidos, mientras que un segundo período menos cargado puede disminuir el ausentismo docente por licencias médicas y favorecer los aprendizajes.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2027, según la región?

El calendario establece distintas fechas para el receso escolar, dependiendo de la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de cada zona. Estas son las fechas para cada grupo de regiones:

Del 5 al 16 de julio: Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos. El regreso a clases será el miércoles 21 de julio.

Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos. El regreso a clases será el miércoles 21 de julio. Del 12 al 23 de julio: Arica y Parinacota y Tarapacá. Los estudiantes volverán a clases el miércoles 28 de julio.

Arica y Parinacota y Tarapacá. Los estudiantes volverán a clases el miércoles 28 de julio. Del 5 al 23 de julio: Aysén y Magallanes tendrán tres semanas de vacaciones. El retorno a las aulas será el miércoles 28 de julio.

Aysén y Magallanes tendrán tres semanas de vacaciones. El retorno a las aulas será el miércoles 28 de julio. Del 12 al 30 de julio: La Araucanía también tendrá tres semanas de receso. Los estudiantes retomarán las clases el miércoles 4 de agosto.

En tanto, los docentes y educadores deberán ingresar a los establecimientos el lunes 1 de marzo, mientras que los estudiantes iniciarán el año escolar el miércoles 3 de marzo de 2027.