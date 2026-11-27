Este viernes, el presidente José Antonio Kast realizó un llamado a rechazar la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentada a raíz de la polémica por las rebajas de condena a abusadores sexuales de menores de edad.

Los dichos del mandatario se dieron en el marco del término de su gira por la Región de Los Lagos. “Estoy convencido desde el primer día de que el ministro Rabat no ha cometido ninguna infracción legal ni constitucional y esto es un planteamiento más bien político”, partió señalando.

“Hemos tenido situaciones complejas antes donde se hace un gran planteamiento político, pero ¿qué pasa con el seguimiento de los distintos temas en el tiempo? ¿Por qué no se abordó durante años lo que se denominó la ley maldita por el mismo ministro? ¿Por qué no se evaluó con anticipación las libertades provisionales o las rebajas de condenas que realizaron los gobiernos anteriores? Y de un momento a otro es la ocupación y preocupación de todos. Yo pido que actuemos con seriedad“, agregó.

En esta línea, el presidente mencionó la buena evaluación que tenía el jefe de la cartera de Justicia: “Hasta antes de la presentación de los medios de comunicación, ¿cuál era uno de los mejores ministros, evaluado transversalmente por los parlamentarios?: el ministro Rabat. ¿Eso cambió de un día para otro? Yo creo que el ministro ha hecho una gran labor y espero que todos los parlamentarios puedan objetivamente tomar una decisión el día lunes. Es una facultad del Congreso”.

Afirmó que el Congreso “tiene facultades para interpelar ministros y abrir comisiones investigadoras para interpelar ministros, pero pedimos seriedad y responsabilidad en las acciones que se realizan. Y espero que el lunes esto sea rechazado por una amplia mayoría de parlamentarios para que volvamos a poner el foco en lo que de verdad es importante: la seguridad de los niños, la seguridad de las personas más vulnerables y seguir avanzando en los índices de seguridad que hemos logrado”.

Finalmente, el jefe de Estado insistió en su llamado a la responsabilidad y a votar “en conciencia”: “Yo pido responsabilidad, que cada uno vote en conciencia. Y yo al menos tengo claridad absoluta de que el ministro Rabat no ha cometido ninguna infracción legal ni constitucional“.

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