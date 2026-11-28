La diferencia en la convocatoria entre la primera y la segunda jornada de Fauna Primavera era evidente. Bastaba con acercarse al puesto oficial de merchandising del festival, donde las poleras de The Strokes ya se habían agotado, para dimensionar las ganas que había de volver a ver a los neoyorquinos en Chile.

La agrupación liderada por Julian Casablancas era, sin dudas, la más esperada de este viernes en Parque Ciudad Empresarial. Y también fue la primera en romper con la destacable puntualidad que había caracterizado al festival durante sus dos primeras jornadas.

Programados para las 22:00 horas, los estadounidenses se hicieron esperar cerca de 20 minutos, entre pifias y cánticos de un público cada vez más impaciente. El atraso hizo que la segunda noche de Fauna Primavera se extendiera hasta la medianoche, en lugar de las 23:45 horas estipuladas por la organización.

La espera terminó con los primeros acordes de Last Nite. Una elección difícil de cuestionar, sobre todo en el año en que Is This It (2001), uno de los discos más importantes del rock de comienzos de siglo, celebra su 25° aniversario.

Le siguió The Adults Are Talking, perteneciente a The New Abnormal (2020), y que probablemente sea la mejor prueba de que el éxito de The Strokes entre las generaciones más jóvenes no responde únicamente a la nostalgia por los 2000.

La recepción de ambas canciones fue igualmente efusiva. Entre quienes crecieron escuchando a la banda y quienes llegaron a ella a través de sus trabajos más recientes, los coros se mantuvieron durante buena parte de la noche.

El sonido de siempre, incluso con una ausencia importante

Uno de los aspectos más destacables del concierto fue lo bien que sonaron las guitarras. Escuchar en directo canciones como Automatic Stop, Hard to Explain o Reptilia permitió apreciar con qué fidelidad el grupo sigue reproduciendo los arreglos de sus grabaciones, incluso después de tantos años.

Un mérito no menor considerando que Nick Valensi, guitarrista fundador de The Strokes, se encuentra ausente de esta etapa de la gira. En su lugar estuvo Steve Schiltz, quien acompañó a Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture, Fabrizio Moretti y Casablancas en su regreso a Santiago.

El juego de luces también fue uno de los puntos altos de la presentación. Las estructuras verticales instaladas detrás de los músicos cambiaban constantemente de color, pasando de intensos tonos azules y violetas a rojos y verdes, mientras las pantallas mostraban imágenes de los integrantes con una estética retro que acompañaba muy bien al repertorio.

Por su parte, Casablancas se mostró cómodo en el escenario, intercambiando comentarios con sus compañeros y bromeando con el público. Hubo incluso tiempo para improvisar una breve canción ante una petición que los músicos no consiguieron entender (“Oblivion”, por “I need you”). Pero claro, fue una de esas situaciones que, tratándose de The Strokes, difícilmente resultan extrañas.

Resultaba curioso observar a Julian Casablancas con el mismo abrigo largo durante toda la presentación, especialmente después de haber visto a FKA twigs en el escenario Vans.

La británica había desplegado una propuesta que incluía múltiples cambios de vestuario, bailarines, complejas coreografías y un importante trabajo físico. Casablancas, en cambio, podía permanecer de pie frente al micrófono durante varios minutos sin que disminuyera el entusiasmo de quienes estaban frente a él.

Aunque se trata de proyectos musicales muy distintos, el contraste también invita a pensar en las diferentes expectativas que históricamente han existido en torno a la imagen y el desempeño escénico de hombres y mujeres en la industria musical.

Dicho eso, parte del encanto de The Strokes ha residido siempre en esa actitud despreocupada. Desde sus primeros años en Nueva York, la banda hizo de la aparente informalidad uno de los rasgos más reconocibles de su identidad, tanto dentro como fuera del escenario.

Lo interesante es que esa actitud no se tradujo en un descuido musical. Por el contrario, sus integrantes demostraron estar en muy buena forma y ofrecieron un concierto en el que las canciones tuvieron suficiente peso por sí solas.

The Strokes más allá de los 2000

A diferencia de sus anteriores visitas a Chile, esta vez los estadounidenses llegaron con un nuevo álbum bajo el brazo. En julio publicaron Reality Awaits, su séptimo trabajo de estudio y el primero en seis años, grabado en Costa Rica junto al productor Rick Rubin, con quien ya habían trabajado en The New Abnormal.

El disco, que ha dividido opiniones entre la crítica especializada, profundiza en el uso de efectos vocales y en algunas de las inquietudes musicales que Casablancas también ha desarrollado con su proyecto paralelo, The Voidz.

Su inclusión en el repertorio de Santiago fue importante. La agrupación no se limitó a ofrecer un recorrido por sus grandes éxitos, sino que también dio espacio a composiciones como Going Shopping, Lonely in the Future y Tyrants of the Mellow Moon.

Algunas de ellas ganaron fuerza en directo, particularmente gracias al protagonismo de las guitarras y a una interpretación vocal que se sintió menos procesada que en el álbum.

De todas formas, era difícil competir con la reacción que generaban canciones como Someday, Under Control o You Only Live Once. Son composiciones que, pese al tiempo transcurrido desde su publicación, siguen encontrando nuevos públicos.

También fue un acierto incluir Ode to the Mets en el tramo final de la noche. La canción, que cierra The New Abnormal, es una de las mejores muestras de lo que The Strokes todavía es capaz de hacer cuando se aleja de la fórmula que los hizo famosos.

Han pasado 25 años desde que la banda publico su primer disco y más de dos décadas desde su debut en Chile. Desde entonces, la agrupación ha atravesado períodos de inactividad, diferencias creativas y cambios de sonido, sin que el interés por su música parezca disminuir.

El viernes, en Huechuraba, había personas que probablemente ni siquiera habían nacido cuando se publicó Is This It, cantando con el mismo entusiasmo que quienes llevan décadas siguiendo al grupo.

Quizás ese sea el mayor logro de The Strokes a estas alturas de su carrera: haber conseguido que distintas generaciones encuentren algo propio en su música. Y hacerlo sin perder demasiado de aquello que los hizo interesantes en primer lugar.