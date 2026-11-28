Quedan pocos días para postular a la Tarjeta Banco de Materiales 2026, un subsidio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permite financiar la compra de insumos para realizar reparaciones y mejoras en casas y departamentos.

El proceso, que comenzó el 9 de noviembre, finalizará el próximo 9 de diciembre. El aporte contempla distintos montos según el tipo de intervención que se quiera realizar, desde arreglos en baños y pisos hasta reparaciones de techumbres o instalación de cierres perimetrales.

¿Cuánto dinero entrega la Tarjeta Banco de Materiales?

El monto del beneficio varía según el trabajo que se busque realizar en la vivienda. En este llamado, existen cuatro alternativas de reparación, cada una con un aporte estatal y un ahorro previo que debe cumplir el postulante.

Reparación de techumbre: entrega 25 UF para casas, con un ahorro mínimo de 1 UF.

entrega 25 UF para casas, con un ahorro mínimo de 1 UF. Mejoramiento de baños: contempla 15 UF para casas y departamentos, con 1 UF de ahorro.

contempla 15 UF para casas y departamentos, con 1 UF de ahorro. Instalación de cierres perimetrales: permite acceder a hasta 40 UF para casas, con un ahorro de 2 UF.

permite acceder a hasta 40 UF para casas, con un ahorro de 2 UF. Mejoramiento de pisos: considera 15 UF para casas y departamentos, con un ahorro de 1 UF.

El subsidio está destinado a la compra de materiales de construcción, por lo que no cubre gastos de mano de obra, servicios de construcción ni transporte.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para acceder a este subsidio, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más.

Ser jefe o jefa de hogar.

Tener nacionalidad chilena o residencia definitiva, en caso de ser extranjero.

Contar con cédula de identidad vigente.

Estar entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietario o propietaria de una única vivienda y habitarla.

No haber recibido en los últimos 10 años beneficios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (DS N° 255) ni del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS N° 27).

La propiedad también debe cumplir con ciertas características para ser considerada en la postulación:

Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF.

Contar con una antigüedad mínima de 10 años.

Corresponder a una casa o departamento.

¿Quiénes no pueden acceder al subsidio?

El beneficio contempla incompatibilidades para quienes estén participando en otro programa habitacional del Minvu.

Además, quienes busquen financiar la reparación de una techumbre no podrán postular si su vivienda cuenta con cubierta de fibrocemento o pizarreño.

¿Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales?

La solicitud se realiza a través del portal habilitado por el Minvu (ds27bancomateriales.minvu.cl/), mediante el ingreso con ClaveÚnica.

Durante el proceso, se debe seleccionar una sola categoría de reparación y adjuntar fotografías que permitan mostrar el estado de la vivienda y el deterioro que se busca solucionar.

También es necesario contar con el ahorro mínimo correspondiente a la obra escogida, el que debe permanecer depositado hasta el cierre de las postulaciones, el 9 de diciembre de 2026, a las 14:00 horas.

El dinero debe estar en una cuenta de alguna de las cuatro instituciones financieras que mantienen convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

Una vez seleccionados los beneficiarios, el subsidio tendrá una vigencia de 18 meses desde la publicación de la resolución. Los materiales deberán adquirirse durante los primeros 12 meses en comercios con convenio vigente con el Serviu de la misma región de la vivienda.

Las reparaciones, en tanto, deberán ejecutarse y acreditarse dentro del periodo de vigencia del beneficio.