(CNN) – Bronson Reed, estrella de la World Wrestling Entertainment (WWE), falleció a los 38 años, según anunció la compañía este viernes.

Reed, cuyo nombre real era Jermaine Haley, murió debido a “complicaciones médicas”, informó la WWE.

“Jermaine fue una figura imponente en la WWE, pero más importante aún, fue una persona extraordinaria, un hombre de familia dedicado y un compañero muy querido”, declaró la WWE en un comunicado.

La WWE no ofreció detalles adicionales sobre el fallecimiento de Reed.

La muerte de Reed se produce tras haber sufrido una lesión durante el evento WWE Crown Jewel, celebrado a principios de este mes.

Según diversos medios, sufrió varias fracturas de costillas y una laceración en el riñón, por lo que permaneció en Arabia Saudita para recibir tratamiento médico adicional.

Reed, de origen australiano, tuvo dos etapas en la WWE: la primera entre 2019 y 2021, y una segunda a la que regresó un año después, manteniéndose en la empresa hasta su fallecimiento.

Reed es el segundo luchador que muere en los últimos meses, tras el fallecimiento en septiembre de Benjamin Satterley, una estrella inglesa de la lucha libre, a los 40 años. En aquel momento no se dieron a conocer las circunstancias ni la causa de su muerte.