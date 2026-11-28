La tarde de este sábado, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte de Chile.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con la información dada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 12:25 horas y alcanzó una magnitud de 4,0.

En concreto, el movimiento telúrico ocurrió a 30.48 kilómetros al sur de la mina Collahuasi, en la Región de Tarapacá, a una profundidad de 122.3 kilómetros.