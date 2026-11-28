La Fiscalía de Frontera de Arica investiga la explosión de un vehículo que activó una mina antitanque la noche del viernes 27 de noviembre en la frontera con Perú.

El fiscal Hugo Puebla, de la Fiscalía de Frontera de Arica, quien encabeza las indagatorias, explicó que el Ejército dio aviso de lo ocurrido.

Tras ello, personal del Ministerio Público se trasladó hasta el lugar para realizar las diligencias investigativas correspondientes y determinar si hay víctimas.

“La Fiscalía de Frontera está dirigiendo la investigación; hasta el momento no se ha detectado la presencia de restos humanos, sin perjuicios se están desarrollando diligencias para determinar qué pasó exactamente en este lugar”, añadió.

Personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) también llegó al sitio para apoyar la investigación junto con funcionarios del Ejército y así esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Ejército reportó la presencia de otros dos vehículos en el sector

A través de un comunicado, la Jefatura de Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota informó que, alrededor de las 23:30 horas del viernes, se “detectó la aproximación de un vehículo al campo minado ubicado en el sector frente al Hito 16 en la frontera con Perú”.

Asimismo, señalaron que se reportó la presencia de otros dos vehículos en las cercanías del sector.

“Ante esa situación, una patrulla militar que realizaba labores de vigilancia en la zona se desplazó hacia el lugar”, señalaron.

No obstante, explicaron que, cuando la patrulla militar se encontraba a unos 300 metros del punto, “se habría producido el cruce de la alambrada por parte de uno de los vehículos, ocurriendo una detonación en el área“.

En esa línea, remarcaron que “el ingreso al campo minado se produjo cortando la alambrada de cierre perimetral preventivo que se encontraba debidamente señalizada y demarcada conforme a la normativa vigente”.