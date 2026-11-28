12 loros amazónicos fueron rescatados por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas durante un procedimiento realizado en la Avanzada El Loa, al sur de Iquique.

Las aves eran trasladadas en los equipajes de dos pasajeros de un bus interurbano que viajaba hacia Tocopilla y Coquimbo.

El hallazgo se produjo durante una fiscalización preventiva, cuando los funcionarios utilizaron equipos de rayos X para revisar las pertenencias de los pasajeros. Las imágenes detectadas alertaron sobre posibles irregularidades, por lo que se realizó una inspección física de los equipajes.

En cada mochila encontraron seis ejemplares vivos de la especie Amazona aestiva. Según informó Aduanas, las aves estaban presumiblemente dopadas y eran transportadas sin certificados, permisos ni documentos que acreditaran su procedencia legal.

Los pasajeros, ambos de nacionalidad chilena, señalaron que habían comprado los ejemplares en el barrio industrial de la Zona Franca.

El director regional subrogante de la Aduana de Iquique, Narciso Donoso, explicó que los ejemplares correspondían a polluelos que se encontraban en malas condiciones debido a la forma en que eran trasladados.

“En este caso estamos hablando de polluelos, los cuales estaban deshidratados, estresados y probablemente dopados para silenciarlos, dado que los llevaban apretados al interior de bananos o riñoneras”, señaló.

El funcionario también destacó el uso de tecnología de inspección no invasiva para detectar el traslado irregular de especies protegidas y evitar el tráfico de fauna silvestre.

Los dos pasajeros fueron detenidos en la misma avanzada y posteriormente entregados a la policía. Aduanas denunció los hechos por el delito de contrabando propio, de acuerdo con los artículos 168 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas.

Esto, debido a que los loros del género Amazona están protegidos por el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), además de la Ley N° 20.962.

El control de detención se realizó este jueves. Ambos imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de prohibición de salir del país, mientras que se estableció un plazo de 60 días para desarrollar la investigación.