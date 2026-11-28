(EFE)- El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado las medidas cautelares solicitadas por Argentina para tratar de impedir el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en las Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido, en un caso que tiene la disputa sobre la soberanía de las islas de trasfondo.

El presidente de la corte, el camerunés Maurice Kamga, concluyó la lectura de la providencia afirmando que el alto tribunal “rechaza la solicitud de medidas provisionales presentadas por Argentina el pasado 13 de octubre” con 18 votos a favor y tres en contra.

El alto tribunal, tras haber examinado los argumentos expuestos por escrito y en la vista oral celebrada los días 10 y 11 de noviembre por parte de Argentina y el Reino Unido, rechazó las cuatro medidas provisionales pedidas por el país sudamericano, al considerar que todas carecen “a primera vista de una base sobre la cual pudiera fundarse la jurisdicción del tribunal arbitral del Anexo VII” de resolución de controversias.

Algunas de las medidas provisionales solicitadas por Argentina, indicó el TIDM en su providencia, hubieran requerido pronunciarse previamente sobre cuestiones relativas a la soberanía de las islas Malvinas (o islas Falkland en inglés), administradas por el Reino Unido y reclamadas por el país latinoamericano, algo para lo que no es competente, señaló la corte.

Las medidas pedidas

Argentina pidió al TIDM que obligue al Reino Unido a garantizar que no se lleven a cabo nuevas perforaciones destinadas a la explotación de hidrocarburos ni se instale infraestructura de producción alguna en la Cuenca Norte de las islas Malvinas.

Buenos Aires se refería al proyecto “Sea Lion“, cuya decisión de inversión definitiva fue aprobada en 2025 y que será ejecutado por la petrolera israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %).

Argentina argumentó la urgencia de su solicitud con los perjuicios a los que se expondría el país si en marzo de 2027 comenzasen las perforaciones, porque constituiría un “hecho consumado” con consecuencias “irreversibles”.

Además, argumentó que, al igual que la soberanía territorial de las islas es objeto de controversia, lo mismo ocurre con los espacios marítimos del archipiélago.

Por todo ello, el Estado argentino solicitó además al TIDM que obligue al Reino Unido a abstenerse de cualquier otra medida que pudiera agravar la controversia sobre la soberanía, en particular, otorgar nuevas autorizaciones para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa.

La delegación argentina se refirió durante la vista oral constantemente a la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras se mantiene la disputa sobre las islas Malvinas.

Asimismo, alegó que el archipiélago sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización.

Además de pedir que se frene la ejecución del proyecto “Sea Lion” y que se otorguen otras licencias en el futuro, Argentina solicitó como tercera medida que el Reino Unido se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en detrimento de sus derechos.

Por último, exigió que Londres “deje de impedir” que cumpla con las obligaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) sobre la protección y preservación del medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia.

El contraargumento

El Reino Unido había pedido al TIDM que rechace todas las medidas, alegando que el caso argentino versaba exclusivamente sobre la soberanía territorial de la isla, de manera que el tribunal no era competente.

Londres afirmaba que, mediante las medidas provisionales pedidas al TIDM, Argentina “pretendía instrumentalizar la CONVEMAR y a la corte para su causa” con “el pretexto” de querer paralizar las actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos que circundan a las islas.

Además, alegó que Buenos Aires no ha demostrado de forma “plausible” ni “que vaya a sufrir perjuicio alguno” ni la urgencia de medidas provisionales, ya que “no habrá ninguna perforación hasta marzo de 2027” ni extracción hasta marzo de 2028, y no habrá más licencias porque el régimen de concesión está suspendido.