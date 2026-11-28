(EFE/CNN Chile).- El Gobierno de Argentina anunció que sostendrá su reclamo ante otras instancias internacionales de arbitraje tras el rechazo por parte del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) a las medidas cautelares solicitadas para impedir el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido.

“La Argentina respeta la decisión del Tribunal y continuará defendiendo sus derechos en el marco del derecho internacional. Esta decisión no es la última palabra“, expresó el Ejecutivo del presidente Javier Milei a través de un comunicado publicado en X.

“La decisión del Tribunal del Mar de ningún modo legitima la explotación unilateral de nuestros recursos naturales. El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir esa explotación”, agregó.

Por otra parte, también celebró que “el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha reconocido (en un voto no unánime) la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido”.

“El Gobierno Nacional celebra este reconocimiento frente a la posición del Reino Unido, que pretende sistemáticamente desconocer la disputa para eludir su obligación de negociar”, remarcó.

No obstante, señaló que “no comparte (…) que por esa razón el Tribunal haya considerado que, en esta etapa preliminar, no existe jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas”.

“La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido. La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve”, sostuvieron.