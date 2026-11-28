La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso por probables tormentas eléctricas.

En el aviso, la DMC detalló que, debido a una vaguada en altura, podría registrarse actividad eléctrica en al menos cinco regiones del país.

En concreto, el fenómeno meteorológico podría registrarse desde la tarde de este sábado hasta la noche, en medio de las altas temperaturas pronosticadas para esta jornada.

Además, la entidad señaló que las tormentas podrían estar acompañadas de chubascos aislados en las zonas afectadas.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

La DMC detalló que el aviso abarca los sectores cordilleranos de las siguientes cinco regiones:

Región de Atacama (sector cordillera)

Región de Coquimbo (sector cordillera)

Región de Valparaíso (sector cordillera)

Región Metropolitana (sector cordillera)

Región de O’Higgins (sector cordillera)

La entidad también advirtió que podría registrarse actividad eléctrica en la zona cordillerana de la región de Arica y Parinacota desde este sábado hasta la noche del domingo 29 de noviembre.