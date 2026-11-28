El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, pidió este sábado a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que tome medidas para prevenir accidentes aéreos, luego de que una avioneta capotara en las inmediaciones del aeródromo La Victoria de Chacabuco, en la comuna de Colina.

Cabe recordar que, alrededor de las 11:40 horas de este sábado, Carabineros reportó que una avioneta modelo Cessna 150 había capotado en las inmediaciones del recinto.

El mayor de Carabineros Stefano Hernández precisó a T13 que, apenas recibieron la alerta, se trasladaron al lugar, donde constataron que “personal de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) ya había extraído al piloto y el copiloto de la aeronave”.

“En el lugar nosotros podemos verificar que esta avioneta (…) cuando realizaba la maniobra de aterrizaje de un vuelo recreacional, al reducir la velocidad y la potencia del motor, producto de vientos cruzados y del calor que reina, esta se precipitó a un costado del aeródromo”, explicó.

En esa línea, señaló que, ya fuera por la experiencia del copiloto o por suerte, un árbol amortiguó el impacto de la aeronave contra el suelo.

“El piloto es una persona en la tercera edad que tiene una vasta experiencia, varias horas de vuelo al respecto, así que su desempeño también es algo que se va a investigar con respecto por parte de la DGAC y van a verificar si fue una falla humana o netamente de la propia aeronave”, detalló.

Orrego pide a la DGAC que informe qué medidas tomará para prevenir nuevos accidentes

A través de redes sociales, el gobernador de la RM llamó a la DGAC a adoptar más medidas preventivas. Hace una semana ocurrió un accidente similar, cuando una avioneta capotó en la comuna de Peñalolén.

“Hace un par de días solicitamos a la DGAC revisar las rutas de Tobalaba y reforzar la fiscalización. Hoy otra avioneta capotó en Colina. Espero que sus dos ocupantes, que están fuera de riesgo, se recuperen pronto”, sostuvo.

“Pido a la DGAC que esclarezca lo ocurrido e informe qué medidas tomará para prevenir nuevos accidentes“, añadió.

Hace un par de días solicitamos a la DGAC revisar las rutas de Tobalaba y reforzar la fiscalización. Hoy otra avioneta capotó en Colina. Espero que sus dos ocupantes, que están fuera de riesgo, se recuperen pronto. Pido a la DGAC que esclarezca lo ocurrido e informe qué medidas tomará para prevenir nuevos accidentes. https://t.co/AUQnCWGgQX — Claudio Orrego L. (@Orrego) November 28, 2026

La DGAC confirmó que su equipo de Investigación de Accidentes Aéreos acudió al lugar para esclarecer las circunstancias del accidente. Además, informó que dos personas resultaron lesionadas y fueron derivadas para recibir atención médica.