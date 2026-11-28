El Partido Nacional Libertario (PNL) respondió a las declaraciones del cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, quien abordó las críticas a su hermana, la ministra de Salud, May Chomali, en medio de la controversia por el financiamiento de tratamientos hormonales para menores de edad.

A través de una declaración pública, la directiva nacional de la colectividad cuestionó que el religioso calificara de machistas las críticas a la secretaria de Estado y sostuvo que el debate sobre estos tratamientos debe abordarse desde una perspectiva científica, técnica y moral.

En conversación con T13 Radio, el cardenal sostuvo que “la ministra de Salud se defiende sola, tiene 68 años y tiene mucha experiencia”. “Hay personas en Chile que no soportan que una mujer sea valorada, o sea no soportan que una ministra mujer sea la mejor evaluada durante muchos meses. Ese es nuestro machismo“.

Frente a esos dichos, el PNL planteó que “la discusión sobre la hormonización de menores de edad es de naturaleza científica, técnica y moral. Reducirla a una expresión de machismo no solo constituye una descalificación infundada, sino que rebaja considerablemente el nivel de un debate que compromete la salud y la integridad física de nuestros niños”.

El partido también cuestionó que Chomali vinculara los cuestionamientos a la gestión de la ministra con actitudes machistas. “Hubiéramos esperado del cardenal una defensa de estos estudios con, al menos, la misma vehemencia”, planteó la colectividad.

El PNL también aludió a la relación familiar entre el arzobispo y la titular de Salud. “Lamentamos que el cardenal haya recurrido a su investidura eclesiástica para descalificar los legítimos cuestionamientos a la gestión ministerial de su hermana (…). La autoridad moral de la Iglesia Católica no es patrimonio personal. De ahí que resulte especialmente grave comprometerla en la defensa política de un familiar”.

“En momentos en que la Iglesia Católica enfrenta una creciente pérdida de fieles, cabe preguntarse qué pueden esperar los católicos de sus pastores cuando son estos mismos quienes omiten la defensa de su doctrina ante discusiones de semejante trascendencia”, añadieron.

Finalmente, la colectividad sostuvo que respeta a la Iglesia Católica y manifestó su disposición a continuar el intercambio de argumentos sobre la materia.