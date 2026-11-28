La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que promoverá una nueva instancia de coordinación política y legislativa entre los partidos de derecha con representación en el Congreso, con el objetivo de articular el trabajo de sus parlamentarios. La propuesta contempla reuniones semanales e incluiría al Partido Nacional Libertario (PNL).

La iniciativa fue anunciada por la jefa de la bancada gremialista, Flor Weisse, y el diputado Eduardo Cretton, quienes plantearon que este espacio comenzaría a impulsarse una vez finalizada la tramitación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya votación está prevista para este lunes.

Actualmente, los partidos oficialistas cuentan con un espacio de coordinación a través del comité político que se realiza los lunes en La Moneda. Sin embargo, los parlamentarios de la UDI consideran necesario establecer una instancia paralela en el Congreso, que reúna a las jefaturas de las distintas bancadas para abordar los desafíos legislativos y políticos.

“La Cámara de Diputados es uno de los espacios de mayor relevancia política del país y, por lo mismo, resulta incomprensible que a estas alturas todavía no exista una instancia de coordinación entre las bancadas de derecha“, señalaron Weisse y Cretton.

Los diputados agregaron que “el comité político de los lunes en La Moneda no es suficiente, no tanto porque existan fuerzas que no participan de ese espacio, sino porque las dinámicas, decisiones y desafíos que enfrentamos a diario en el Congreso son muy distintos a los del Ejecutivo y requieren un trabajo conjunto entre quienes compartimos las mismas ideas y objetivos”.

Los parlamentarios también manifestaron su intención de que todas las bancadas del sector se sumen a la propuesta. “Una vez concluida la acusación contra el ministro Rabat, vamos a promover la creación de esta instancia y esperamos que todas las bancadas del sector se adhieran“, afirmaron.

Finalmente, Weisse y Cretton sostuvieron que la coordinación entre las fuerzas de derecha no implicaría dejar de lado sus diferencias partidarias. “Trabajar de manera conjunta no significa renunciar a nuestras legítimas diferencias ni pretender que todos pensemos exactamente lo mismo; significa entender que compartimos una responsabilidad política que está por encima de los intereses particulares de cada partido”, concluyeron.