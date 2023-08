Este lunes, el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, aceptó la renuncia de tres altos funcionarios, en el marco de una de las aristas del denominado Caso Convenios.

Se trata de Rodrigo Martínez, administrador regional, Rodrigo Alarcón, jefe de gabinete; y Simón Acuña, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano. Esto con relación a la investigación que realiza el Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción en torno a la excandidata a la alcaldía y diputación por Concepción Camila Polizzi, el cual ha sido llamado Caso Lencería.

Desde la institución estatal indicaron que Díaz “liderará una transformación profunda en el Gobierno Regional del Biobío con el fin de entregar mayor transparencia y celeridad en la resolución de los anhelos que tiene la región”

“Cada uno de los procesos de investigación seguirá su curso normal y con absoluta colaboración por parte del GORE del Biobío”, añadieron.

Respecto de los cargos vacantes, estos serán elegidos tras un “exhaustivo proceso de selección que cumpla con los más altos estándares de probidad y condiciones técnicas“, indicaron desde la gobernación. Mientras esto ocurre, serán asumidos por las subrogancias correspondientes.

Finalmente, el gobernador Díaz agradeció la labor de los tres funcionarios y dijo que espera que estos “puedan seguir aportando al desarrollo de la región en sus futuros desafíos laborales“.

COMUNICADO DE PRENSA: pic.twitter.com/uNmE8Qqbnp — Gobierno Regional del Biobío (@gorebiobio) August 7, 2023

El caso

Camila Polizzi es acusada de haber comprado productos de vestimenta, como lencería, con los $250 millones que el Gobierno Regional del Biobío le traspasó a Fundación En Ti. En ese sentido, también se apunta a altos funcionarios de la gobernación.

En paralelo, la excandidata denunció al exseremi de Gobierno de la región Eduardo Vivanco por supuestas amenazas de sicariato en su contra.

Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada de Anticorrupción del Ministerio Público, precisó el pasado 3 de agosto que estas diligencias “son dos cosas totalmente distintas. Estamos hablando de corporaciones y fundaciones que dicen en relación con temas de delitos de corrupción. La cuestión en particular que tiene la ciudadana dice relación con un tema de amenazas”.

De este modo, el fiscal indicó que la denuncia de Polizzi en contra de Vivanco apunta a “un delito en lo particular, que el Ministerio Público de la Fiscalía Regional en lo particular está indagando y ahí, obviamente, esa es un cuerda totalmente separada y que no dice relación con corporaciones y fundaciones, lo que estamos nosotros investigando“.