Este martes, la Fiscalía Local de Concepción confirmó que la ex candidata a la alcaldía y diputación por la capital de la Región del Biobío Camila Polizzi ingresó una denuncia por presuntas amenazas del ex secretario regional (seremi) Eduardo Vivanco. Esto en el marco del denominado Caso Lencería.

La también exintegrante del Frente Amplio anunció la acción judicial por medio de un comunicado, “luego de haber reflexionado los hechos que ocurrieron hace ya más de una semana en un edificio de calle Freire, en Concepción, y en donde se encuentra involucrado una exautoridad de Gobierno, que hasta ese entonces ostentaba el cargo de seremi de Gobierno de la Región del Biobío, el señor Eduardo Vivanco”.

En ese sentido, Polizzi dijo que el silencio que ha guardado “todo este tiempo, bien corresponde a hechos en donde mi integridad y la de mis hijas se encuentran entre dicho, y posible peligro“.

“Le he presentado a la Fiscalía todos los antecedentes de los hechos ocurridos, donde una alta autoridad de Gobierno habló expresamente de sicariato”, añadió.

La ex candidata también negó “absolutamente estar obstruyendo a la justicia, y todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación frente a grabaciones que se me han realizado. Bajo ningún motivo he querido silenciar a personas que tengan que ver o aportar a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía”.

De este modo, Polizzi afirmó que “se han dicho cosas en distintos medios de comunicación, respecto a las rendiciones de gastos presentadas al Gobierno Regional del Biobío, que estas incluirían vestuario y compras que esta misma institución ha salido a desmentir”.

“Jamás he presentado rendición alguna o gasto relacionado al proyecto que tenga que ver con vestuario. Por lo que ante estos hechos graves quiero clarificar que esto es absolutamente falso”, agregó.

Respuesta de Vivanco

En entrevista con Mega, Eduardo Vivanco, quien renunció a la Seremi de Gobierno del Biobío el pasado 25 de julio, dijo este miércoles que “en ningún caso la he amenazado a ella y no he amenazado en mi vida a nadie”.

También sostuvo que, “de lo que yo leo en esa declaración que ella saca, yo no soy el que la está amenazando, por lo menos con lo que yo he tenido a la vista”. Además, comentó que interpreta el comunicado de Polizzi como que “ella sí estaba muy asustada, pero asustada por la situación general, pero no porque alguien le hubiera dicho que iba a sufrir algún tipo de daño”.

“Después de que ella me envía unos WhatsApp, me solicita conversar. Entendía que era delicado el tema de ella con el gobierno regional y no accedí en primera instancia a hacerlo. Finalmente, por la posibilidad de que estuviera involucrado algún personero del gobierno central, en ese caso, decidí finalmente ver de qué se trataba”, comentó el exseremi.

Luego en la reunión, Vivanco aseguró que la excandidata estaba “muy asustada, muy acongojada, con una necesidad de conversar su tema con alguien”. En esta instancia es donde se habrían producido las amenazas denunciadas por Polizzi.

“Tengo que ir a la Fiscalía a ver si efectivamente tengo algún tipo de acusación de sicariato, porque yo no le he hecho. Yo no la he amenazado de ninguna forma, tengo que ver el detalle”, dijo el exseremi.

Finalmente, Vivanco descartó al medio haber mencionado a las hijas de la excandidata en la reunión y respecto a la frase “¿cuánto cuesta un colombiano?”, que habría pronunciado, “habrá que verlo, porque la conversación fue muy larga”.