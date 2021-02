El diputado de Revolución Democrática (RD) Giorgio Jackson no postulará a la reelección en el Congreso Nacional. El líder y uno de los fundadores del partido integrante del Frente Amplio (FA) tomó la decisión de estudiar en el extranjero.

En medio de las diversas críticas respecto a la articulación del FA e incluso el rol de RD dentro del conglomerado, Jackson está en la espera de una beca para estudiar en el programa que lidera la economista Mariana Mazzucato en University College London (UCL), Reino Unido.

Ante esto, el diputado reconoció que “no he estado tan activo como el primer periodo en los temas partidarios”.

“La verdad es que este segundo periodo legislativo ha sido de mucho trabajo en comisiones, en particular en la Comisión de Hacienda, que es muy exigente, sobre todo en pandemia”, comentó Jackson a La Tercera.

El parlamentario explicó que “eso de alguna manera me ha consumido la mayoría del tiempo que le dedico al trabajo y, por lo tanto, no he estado tan metido en los temas del partido, que tienen su orgánica y su dinámica”. “Por cierto que toda tarea que me encomiende el consejo político, la directiva, yo voy a estar disponible y tratar de hacer lo mejor posible, como han sido algunas de las cosas que me han pedido que me involucre”, sostuvo.

Asimismo, instó: “por supuesto que las cosas que vengan hacia adelante también siempre a disposición. Más allá de eso, la verdad es que no he estado tan activo como el primer periodo en los temas partidarios”.

Las críticas a la presidenta de RD

En las últimas semanas, la actual presidenta del partido, diputada Catalina Pérez, ha sido criticada por sus dichos tras la muerte del malabarista Francisco Martínez en Panguipulli.

“En Chile la vida de un pobre no vale nada. ¿Cómo quieren que no lo quememos todo?“, declaró la diputada a través de su Instragram.

Por lo mismo, el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Sebastián Torrealba, aseguró que llevará a la diputada a la Comisión de Ética.

Para Torrealba, la declaración de la diputada “es simplemente incitar al odio y a la violencia y eso es inaceptable por parte de un parlamentario”.

Tras eso, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli hizo un llamado a condenar la violencia luego de la quema de un furgón policial en el Barrio Bellavista durante manifestaciones en Plaza Italia.

“Quienes llaman a quemar todo deben hacerse responsables de los efectos que tiene sus palabras, por ejemplo en los vecinos de Plaza Italia, en los que viven y quieren desarrollar sus vidas en nuestro país y no asociado a la violencia”, apuntando a las recientes declaraciones de Pérez.