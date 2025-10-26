Gajardo detalla estado de sospechosos por crimen de Krishna Aguilera: Se encuentran separados y en prisión preventiva

El titular de Justicia destacó además el trabajo coordinado entre el Ministerio Público y las policías, el cual permitió identificar a los sospechosos y finalmente dar con el cuerpo de Aguilera, desaparecida desde el 4 de octubre en San Bernardo.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, entregó nuevos antecedentes este domingo sobre la situación de los seies detenidos vinculados al crimen de Krishna Aguilera, joven cuyo cuerpo fue hallado recientemente en la comuna de Calera de Tango.

En conversación con Meganoticias, el secretario de Estado informó que los imputados permanecen bajo prisión preventiva en distintos recintos penitenciarios del país, mientras que un sexto sospechoso fue arrestado este domingo tras nuevas diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Hay uno que se encuentra en alta seguridad, con los resguardos respectivos. Otro está en Santiago 1, uno más en la cárcel de San Miguel y un menor de edad en el CIP-CRC de Santiago”, precisó el ministro, subrayando que todos se mantienen separados “para evitar cualquier tipo de comunicación entre ellos, lo que es clave para el desarrollo de la investigación”.

Gajardo también enfatizó que se han adoptado medidas especiales para garantizar la integridad de los imputados dentro de los centros penitenciarios.

“En este tipo de casos, al interior de los establecimientos, siempre puede existir riesgo para esas personas, por lo que se han dispuesto los resguardos necesarios”, explicó.

El titular de Justicia destacó además el trabajo coordinado entre el Ministerio Público y las policías, el cual permitió identificar a los sospechosos y finalmente dar con el cuerpo de Aguilera, desaparecida desde el 4 de octubre en San Bernardo.