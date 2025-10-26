PDI confirma hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

La Policía de Investigaciones confirmó que los restos hallados en Calera de Tango corresponden a la joven desaparecida desde el 4 de octubre.

Durante la madrugada de este domingo, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en un sector rural de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, región Metropolitana. La joven había sido vista por última vez el pasado 4 de octubre y su caso era investigado bajo la figura de secuestro con homicidio.

El hallazgo se concretó horas después de que el Ministerio Público ampliara la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al hecho. Entre ellas figura la pareja sentimental de Juan Beltrán —principal sospechoso del caso—, además de la madre de la mujer y otras personas del círculo cercano del imputado. Beltrán ya había sido formalizado el 19 de octubre por los delitos de secuestro, obstrucción a la investigación y agresión a funcionarios de la PDI.

El prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, confirmó que el hallazgo fue resultado de un “trabajo investigativo de larga data” que comenzó con una denuncia por presunta desgracia. “Se han hecho diversas diligencias durante varios días, con apoyo de unidades especializadas y bajo la dirección del Ministerio Público. Gracias a ese trabajo se logró ubicar el cuerpo de Krishna en este sitio del suceso”, indicó el oficial.

Abate detalló que el área donde fue encontrada la víctima había sido rastreada en ocasiones anteriores, pero los procedimientos se intensificaron en los últimos días con apoyo tecnológico y logístico, incluyendo el uso de un helicóptero institucional.

“No podemos entregar mayores antecedentes por el carácter reservado de la investigación, pero se continúa trabajando en el sitio del suceso y sectores aledaños”, precisó.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizan las pericias correspondientes para determinar la causa y data de muerte. Paralelamente, equipos de la Brigada de Homicidios Metropolitana y del Laboratorio de Criminalística continúan levantando evidencia en la zona.

La PDI informó que la identidad de la víctima fue confirmada mediante peritajes dactiloscópicos y que el Ministerio Público comunicó oficialmente la noticia a la familia durante la madrugada.

El caso sigue siendo investigado bajo la hipótesis de secuestro con homicidio, y las autoridades señalaron que el trabajo pericial continuará durante las próximas horas para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen.