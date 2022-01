Este domingo, Gabriel Boric, entregó su primera entrevista como presidente electo, durante el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, donde conversó respecto a los desafíos que le deparan a su gobierno a partir del próximo 11 de marzo y la nueva configuración de la política nacional tras el arribo de su coalición al Ejecutivo.

Bajo ese contexto, es que el futuro mandatario se refirió a las palabras de su vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que la nueva adminstración será específicamente de centro izquierda: “hemos invitado a personas a ser parte del Gobierno que comparten sensibilidades de izquierda y de centro izquierda, y para poder implementar nuestro programo tenemos que (…) ir más allá de Apruebo Dignidad“.

Asimismo Boric atendió sus criticas pasadas a los “30 años” de gobierno de las fuerzas de la ex Concertación, afirmando que “no se pueden comparar en abstractos, como sacar una foto de un pedazo de la historia y disociarla de todo lo que pasó antes. Los 30 años son mejores que los 17 anteriores, de partida, y eso me parece muy importante decirlo porque a veces se olvida y pareciera que estuviésemos viendo una historia muy corta. La recuperación de la democracia es un hito tremendamente importante”.

“Yo sigo siendo crítico, tengo una visión crítica de la transición a la democracia chilena y sigo teniendo una visión crítica de las consecuencias de la renovación del socialismo chileno, que desde mi punto de vista, discutible y debatible por cierto, terminó teniendo un acomodo a ciertas posiciones que dejaron de cuestionar el neoliberalismo en Chile. Eso ¿significa que no puedo trabajar con quienes fueron parte de ese proceso? en absoluto, si dentro de ese mundo también hubo mucho debate”, explicó.

El rol de la DC en el Gobierno de Boric

Respecto al rol de la DC en la nuevo panorama político de Chile, el presidente electo recalcó que “hay una decisión que tiene que tomar la misma DC respecto a cuál va a ser su posición. Han manifestado un ánimo de colaboración, de ser oposición constructiva, yo eso lo valoro mucho”, sin embargo, destacó que “las declaraciones de la mayoría de sus dirigentes es que ellos no estaban pensando en ser parte del Gobierno, lo que a mí me parece muy bien y me parece que además le da más coherencia al Gobierno que estamos haciendo”.

Bajo esa premisa, Boric afirmó que así como no hubo falangistas en el gabinete, “en las subsecretarías tampoco va a haber militantes de la Democracia Cristiana. Es algo que nosotros ya hemos dialogado al interior de la coalición y lo comunicamos también a las presidencias de los partidos de la Convergencia Progresista”.

“No se trata de una señal de desprecio ni mucho menos. Yo he reiterado harto que me gusta mucho más el término ponderar, que moderar”, detalló el mandatario, agregando que “la no inclusión se lee como un desprecio, venimos de proyectos políticos distintos. La DC ha definido una posición de oposición colaborativa, tendrán que ratificarlo en su discusión en las próximas semanas, pero me parece que hay que darle coherencia al Gobierno, no se trata sencillamente de sumarlos a todos”.