Gabriel Boric defiende el “Pase Cultural” tras denuncias de mal uso: “Deben ser investigados y el dinero devuelto”

El Presidente de la República, Gabriel Boric defendió el “Pase Cultural” del gobierno tras denuncias de mal uso del beneficio.

En concreto, se denunció que habían personas que lo ocupaban para comprar alcohol o pagar entradas a discos. De hecho, el tema generó repercusiones políticas por el hecho de que Francisco Undurraga, futuro ministro de Cultura de José Antonio Kast, anunció que cuando asuma suspenderá el beneficio.

Al respecto, Boric utilizó sus redes sociales y afirmó que “si hay unos pocos que hacen mal uso del pase cultural, deben ser investigados y el dinero devuelto”.

“Pero la mayoría de lo utiliza para ir al cine, al teatro, comprar música o un libro. Anunciar ante un reportaje, sin más antecedentes, que se va a eliminar, es un perjuicio para todos quienes han accedido a cultura gracias a esta política pública”, cerró.

El beneficio consiste en la entrega de $50 mil a jóvenes de 18 y 19 años y a adultos mayores del 40% más vulnerable para la compra de bienes y servicios culturales.