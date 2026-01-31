Futuro ministro de Cultura de Kast anuncia suspensión de “Pase Cultural” tras denuncia de mal uso

Francisco Undurraga también solicitó a Contraloría una auditoría.

El futuro ministro de Cultura de José Antonio Kast, Francisco Undurraga anunció que cuando asuma suspenderá el “Pase Cultural” instaurado durante la administración de Gabriel Boric.

¿El motivo? Una serie de denuncias en donde se daba cuenta de que los dineros entregados a los beneficiados estarían siendo ocupados en consumo de alcohol, acceso a discotecas y no para actividades culturales.

Es así como a través de su cuenta de X, Undurraga manifestó que “a partir del 11 de Marzo como futuro Ministro de La Cultura, se suspenderá este pase y desde ya le solicito a la Contraloría que inicie de oficio la auditoría que se requiera. Basta de abusos”.

El beneficio consiste en la entrega de $50 mil a jóvenes de 18 y 19 años y a adultos mayores del 40% más vulnerable para la compra de bienes y servicios culturales.