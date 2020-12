Este sábado se realizó el funeral de María Isabel Pavez, joven de 22 años que fue hallada muerta el pasado jueves en el departamento de su ex pareja, Igor González.

Vecinos, amigos y familiares llegaron a acompañar a la madre de la víctima, Lorena Zamora, quien entregó unas emotivas declaraciones a la prensa antes de partir al cementerio.

“Siento un dolor tremendo, que creo que nunca se me va a quitar. Siempre ando con una sonrisa y tomo lo positivo, pero ahora no acepto lo que pasó. Esto no puede quedar en la impunidad y él (Igor González) tiene que pagar, en esta tierra”, dijo.

Además, añadió que “quiero que cuando llegue a juicio, el juez o jueza haga su trabajo. Nadie quiere vivir así”.

Zamora también agradeció la labor de los medios de comunicación en la difusión del caso. “Quiero agradecer a todos, especialmente a la televisión, porque si no aparecen en fiscalía, yo no habría tenido nada que hacer en este caso, porque no tengo contactos. Dios ha puesto a personas en mi camino”.

Asimismo, envió un saludo al personal de la PDI: “Ellos ni siquiera descansaron. Son aperrados con sus trabajos”. Finalmente, expresó: “agradezco a la gente de mi trabajo y a mi familia por estar conmigo. Me faltará vida para agradecer. Gracias por el apoyo y las oraciones a todos”.

Actualmente, la policía está trabajando en la búsqueda del principal sospechoso del crimen, Igor González, “con quien mantenía una relación sentimental hace siete años”, informó este sábado la fiscal a cargo de la investigación, Marjorie Carillo.