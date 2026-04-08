Fiscalía inició investigación por agresión a ministra Lincolao en la Universidad Austral

Se han instruido diligencias urgentes a la PDI y el caso fue derivado a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos para garantizar asistencia a la autoridad, mientras se busca esclarecer los hechos y dar con los responsables.

La Fiscalía de Los Ríos inició una investigación tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, mientras se retiraba de una actividad en el campus Valdivia de la Universidad Austral de Chile este miércoles.

Según informó Eric Aguayo, vocero de la Fiscalía Regional, se ordenaron “diligencias urgentes e inmediatas” a la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) de la PDI en Valdivia para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

El persecutor añadió que el objetivo es determinar la dinámica de lo ocurrido y asegurar la rápida individualización de quienes cometieron el ataque, recogió La Tercera.

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El caso fue derivado además a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía, que se encargará de brindar la asistencia necesaria a la ministra y garantizar sus derechos como víctima del delito.

Los antecedentes preliminares apuntan a que la agresión se produjo tras protestas de estudiantes contra medidas del gobierno de José Antonio Kast, donde los manifestantes habrían lanzado agua e insultado a la autoridad.

La investigación busca esclarecer la secuencia de los hechos y recopilar registros y testimonios que permitan avanzar en la identificación de los responsables.