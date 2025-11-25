Fiscalía de Los Lagos investigará pagos de Yáber a Walker y Araya en la trama bielorrusa

La persecutora Carmen Gloria Wittwer será la encargada de liderar las indagatorias respecto a las transferencias que habría realizado el conservador de bienes raíces a los parlamentarios.

Este martes el fiscal nacional Ángel Valencia designó a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, para liderar la investigación de tres causas relacionadas a la “trama bielorrusa“, las que tienen relación con pagos de Sergio Yáber y de la Inmobiliaria Fundamenta.

En específico, la fiscal Wittwer ahora deberá indagar:

Transferencia de fondos del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, al senador Matías Walker (Dem). Transferencia de fondos de Yáber al diputado Cristián Araya (PRep). Pago de la Inmobiliaria Fundamenta a la sociedad Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada.

“Debido a la naturaleza, complejidad y gravedad de los hechos indagados, y los últimos acontecimientos conocidos en la opinión pública, es que el fiscal nacional ha decidido que la Fiscalía Regional de Los Lagos se haga cargo de estas indagatorias”, señala el Ministerio Público mediante un comunicado.

Además, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, aseguró que el traspaso de estas causas a la persecutora de Los Lagos responde a que ya conoce el caso “madre”, que es el Caso Muñeca Bielorrusa, “por lo que resulta de toda lógica que la misma fiscal lidere estas nuevas investigaciones”.

Pagos a políticos bajo la mira

Así como en esta arista serán investigados los pagos al diputado Araya y al senador Walker, también se apunta contra Gabriel Silber, exdiputado DC quien era socio en Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales, siendo los otros dos socios Eduardo Lagos y Mario Vargas, actualmente imputados en esta arista.

En este caso, Silber prestó ya declaración el 19 de noviembre, revelada en medios a pesar de la reserva de la investigación, y en la cual aseguró que Lagos y Vargas le pidieron visitarlos en la cárcel para coordinar una declaración.

Por otro lado, en el caso de Matías Walker, el senador ya admitió la transferencia que recibió por parte de Yáber, pero aseguró que tiene que ver con asuntos personales: los 1,6 millones de pesos tenían que ver con un viaje de su hijo a Canadá en el que aportó Yáber, con quien mantiene una amistad y quien, asegura Walker, sería el padrino. Esta jornada reconoció otra transferencia previa que habría tenido relación con un tratamiento, también de su hijo.

“Tengo la conciencia demasiado tranquila de no haber cometido ninguna ilegalidad, de no haber hecho nada irregular y tampoco haber trasgredido ninguna norma ética. Porque en ninguna parte está prohibido que uno pueda ser amigo de un notario o un conservador”, comentó esta jornada el senador demócrata.

El otro caso es el del diputado republicano Cristián Araya, aludido en el caso mediante conversaciones reveladas en donde se menciona dos veces que ya se le hizo el pago de $1,7 millones.

El pago en sí fue tajantemente negado por parte del parlamentario, quien esta jornada detalló de qué trató la reunión en la que participó junto a Yáber: un almuerzo para hablar sobre su campaña a la reelección. Por otro lado, está el “informe” que Araya le entregó al conservador sobre el diputado Daniel Manouchehri (PS).

“No he recibido ni de parte del señor Yáber ni de parte del señor (Víctor) Valech ni un peso”, agregó.