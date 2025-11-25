Caso Muñeca Bielorrusa: Manouchehri desata polémica en el Congreso tras lanzar billete de $10 mil a diputado Araya

El gesto, interpretado como una crítica directa a las sospechas de presuntos pagos, detuvo momentáneamente el punto de prensa y generó molestia en Araya.

Un incidente inusual marcó la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que el parlamentario socialista Daniel Manouchehri interrumpiera abruptamente la intervención del diputado republicano Cristián Araya lanzándole un billete de 10.000 pesos en pleno hemiciclo.

Araya se encontraba en un punto de prensa, entregando su versión sobre los cuestionamientos que lo vinculan con el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, investigado por el Caso Muñeca Bielorrusa.

Mientras intentaba explicar que su relación con Yáber comenzó en enero de 2024 —cuando, como bombero, participó en su rescate tras un accidente— y que el conservador lo invitó a comer durante su campaña, Manouchehri apareció sorpresivamente frente a su pupitre y lanzó el billete, generando un silencio inmediato en la sala.

El gesto fue interpretado como una crítica directa a las sospechas de presuntos pagos que rodean la investigación. Araya, visiblemente molesto, cuestionó el actuar de su colega: “Uno puede tener varias diferencias, pero eso no corresponde”, afirmó tras retomar su intervención.

