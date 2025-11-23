País Caso Muñeca Bielorrusa

Caso Muñeca Bielorrusa: Walker admite que Sergio Yáber le hizo una transferencia por $1,6 millones, pero niega influencia

Por CNN Chile

23.11.2025 / 16:19

El parlamentario destacó su independencia política, mencionando su voto a favor de las acusaciones constitucionales contra los exministros Vivanco y Ulloa.

El senador de Demócratas, Matías Walker, salió a aclarar este domingo su relación con Sergio Yáber, conservador y archivero de Puente Alto involucrado en el Caso Muñeca Bielorrusa, tras la revelación de un pago de $1,6 millones, realizado a su cuenta bancaria.

A través de un comunicado, el parlamentario insistió en que la transferencia, registrada el 28 de mayo de 2024 con la glosa “Pasaje Canadá” y el comentario “regalo pasaje ahijado”, que fue revelada en un artículo del medio Reportea, no tuvo ninguna relación con su labor legislativa.

“Tal como acredité con el comprobante de la compra del pasaje respectivo, se trató de un apoyo para una pasantía estudiantil de un hijo mío en el extranjero”, aseguró.

El parlamentario destacó además la independencia de sus decisiones políticas, mencionando como ejemplo su voto favorable a las acusaciones constitucionales contra los exministros Vivanco y Ulloa.

“Contrariamente a lo que se podría insinuar, esta relación no ha significado influencia en ninguna de las acciones o decisiones relacionadas con funciones públicas que cada uno ejerce”, añadió.

Walker reconoció su amistad de larga data con Yáber, que se remonta a su etapa como diputado en Coquimbo, pero recalcó que esta relación personal nunca ha condicionado su desempeño público.

